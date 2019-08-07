Trump: Asıl sorunumuz Çin değil, Fed

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in büyük bir sorun olmadığını belirterek, asıl sorunun Fed’in ‘hatalarını kabul etmemesi’ olduğunu söyledi.

Resmi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin 'büyük bir sorun' olmadığını ifade ederken, asıl sorunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 'kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması' olduğunu dile getirdi.

“Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD'ye her gün para akıyor” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim sorunumuz Fed'in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) Faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat bu, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi."