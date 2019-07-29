Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, euro 6,3110 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3110 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 5,6480 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2900 lira olmuştu.

Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen dolar/TL'de 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı.

Tüm gözler, çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrildi. Fed'in 11 yıl sonra faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bu indirimin 25 baz puan olması bekleniyor.

Analistler 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığını, dolayısıyla beklenti gerçekleştiğinde piyasalarda önemli bir hareket yaşanmasını beklemediğini belirtti.

İndirimin 50 baz puan açıklanması durumunda ise doların zayıflayabileceğine dikkat çekti. Ancak yıl sonuna kadar Fed'den toplam 100 baz puanlık bir indirim beklendiği için bu zayıflamanın da sınırlı kalacağı belirtiliyor.