İşsizlik oranı düştü, AB’ye güven arttı

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Avrupa Birliği (AB) genelinde genç işsizlerin oranı 2000 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

AB’nin resmi istatistik ofisi Eurostat'ın Uluslararası Gençlik Günü kapsamında açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş arasında iş gücüne katılan gençler arasında 2000 yılı ocak ayında yüzde 18 olan işsizlik oranı 2013 yılının şubat ayında yüzde 24 ile zirveyi gördükten sonra bu yılın mayıs ayında yüzde 14,3 düzeyine indi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da gençlik günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşsizlik seviyesindeki gerilemeyi sevindirici bulan Tusk ayrıca gençlerin Avrupa Birliği'ne olan güveninin 2013 yılına göre arttığını ve oy kullanma oranının da yükseldiğini belirtti.

BM'NİN BU YILKİ TEMASI 'EĞİTİMİ DÖNÜŞTÜRMEK'

Uluslararası gençlik günüyle ilgili bir açıklama yayınlayan Birleşmiş Milletler (BM) de dünya genelinde 10 ile 24 yaş arasında 1,8 milyon gencin bulunduğunu ve bunun şu ana kadar görülen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Fakat 6 ile 14 yaş arasındaki çocukların çoğunluğu eğitim alsa da yarısından fazlasının temel okuma ve matematik becerisine sahip olmadığı belirtildi. Bu nedenle BM bu sene eğitimin daha kapsayıcı ve tüm gençler için erişilebilir olmasını öncelikli olarak gündemine aldı. (Kaynak: Euronews)