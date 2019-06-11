S-400 açıklamasının ardından dolarda hareketlilik

HABER MERKEZİ

Güne 5,79 TL'den başlayan ve bu seviyelerde yatay seyreden dolar, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından 5,82 seviyesini aştı.

Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığı haberi, doları yeniden 5,8217'ye kadar çıktı.

Dolar dün Fed’in faiz indireceği beklentisiyle oluşan küresel piyasalardaki olumlu havayla yönünü aşağı çevirmiş ve gün içerisinde 5,76 seviyesini görmüştü.

KREMLİN: S-400’LERİN TEMMUZDA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi.

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" dedi.