Dolarda G-20 etkisi

HABER MERKEZİ
Dolar/TL yılın ikinci yarısına G-20'de Trump ve Erdoğan görüşmesinden gelen olumlu haberler ve ABD - Çin ticaret görüşmelerinin yeniden açılmasıyla aşağı yönlü başladı.
Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 5.7261 TL'ye kadar indi. Euro da 6.63'ten 6.50 altına geriledi. Sterlin 7.30 altına inerek 7.25'i zorluyor. Piyasalarda enflasyon verisi bekleniyor.
Kapalıçarşı'da 5,7230 liradan alınan dolar, 5,7250 liradan satılıyor. 6,4870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4890 lira olarak belirlendi.
ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi.
Dışarıda da küresel PMI verileri izlenirken ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor.
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