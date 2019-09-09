İran’da otomotiv sektörü dibe vurdu

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ABD'nin uyguladığı yaptırımlar, büyük otomotiv şirketlerinin ambargolara uyarak ülkeden çekilmesi, İran'da otomobil ithalatının yasaklanması ve doların yükselmesi İran otomotiv sektörünün krizle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde.

Tahran'ın en merkezi caddelerinden Veli Asrın üzerinde kapanan galeriler dikkati çekiyor. Başkentte faaliyet gösteren diğer oto galerilerinin önünde de hareketsizlik ve durgunluk göze çarpıyor.

Sıfır ve ikinci el araba satan pazarlar da son yılların en hareketsiz günlerini yaşıyor. Fiyatların yükselmesi ve halkın alım gücünün de düşmesi nedeniyle alım-satım eskisi kadar gerçekleşmiyor.

OTOMOTİV DEVLERİ ÇEKİLDİ

İran'ın önde gelen ekonomi gazetelerinden İktisat Dünyası'nın haberine göre ABD yaptırımlarına uyan birçok dev otomotiv şirketi, İran'daki yatırımlarını durdurarak ülkeden çekildi. Diğer yandan İran hükümeti de otomotiv başta olmak üzere birçok ürüne ithalat yasağı getirdi.

Meclis Maden ve Sanayi Komisyonu üyeleri Feridun Ahmedi ile Muhammed Azizi ile otomotiv şirketlerinin bazı üst düzey yetkilileri geçen haftalarda otomobil satışlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Milletvekilleri Ahmedi ve Azizi daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Bu gelişmeler sektörün içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirdi.

İran takvimine göre yıl başından bu yana 4 ay içinde ülkede 9 bin 85 araç üretildi. Bu, geçen yıla göre yüzde 81 düşüş anlamına geliyor.

ABD'nin sektöre getirdiği yaptırımların yanı sıra İran'ın uyguladığı ithalat yasaklarının da bu krizde önemli rol oynadığı belirtiliyor. (Kaynak: AA)