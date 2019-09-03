Ticaret savaşları: Dolar son 2 yılın zirvesinde

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Dolar, ABD - Çin ticaret görüşmelerinin planlanmasına ilişkin belirsizliğin etkisiyle iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Dolar, yeni vergilerin Eylül başında devreye girmesinin ardından Çinli ve ABD'li yetkililer tarafından bu ay planlanan toplantının ayarlanması konusunda zorluk çekildiğinin belirtilmesinin ardından, önemli piyasa paraları karşısında art arda yedinci günde de yükseldi. Pazartesi günü işlem görmeyen ABD Hazine tahvilleri Salı günü düştü.

Sydney'de finansal teknoloji platformu X-Chainge'in direktör ve kurucu ortağı Nick Twidale, “Doların son dönemdeki güçlü seyrinin bir nedeni kesinlikle güvenli varlık işlemleri. Ticaret savaşı tarafında belirsizliğin sürmesiyle birlikte bu trendin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyorum” dedi.

Dolar, Mayıs 2017'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Doların yedi günlük yükseliş serisi Mart ayından beri görülen en uzun yükseliş oldu.