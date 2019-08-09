Dolar ve euroda son rakamlar

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4790 liradan, euro 6,1360 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4770 liradan alınan dolar, 5,4790 liradan satılıyor. 6,1340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,1360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4550 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1270 lira olmuştu.
Uzmanlar bugün, veri gündeminde yurtiçinde haziran ayı cari işlemler rakamlarının takip edileceğini belirtirken ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi.
Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 olarak belirlemesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını ifade eden uzmanlar, taraflardan gelen açıklamaların da piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.
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