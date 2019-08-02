Dolar ve euroda son durum

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6140 liradan, euro 6,2240 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6120 liradan alınan dolar, 5,6140 liradan satılıyor. 6,2220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,2240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5880 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1830 lira olmuştu.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim döngüsünün başlamadığını açıklamasıyla çarşamba akşamı 5,52'den 5,62'ye yükselen dolar kuru, dün 5,56 - 5,61 bandında dalgalı seyretti.
ABD Başkanı Donald Trump 300 milyar dolarlık Çin ürünü için yüzde 10'luk ek bir tarife uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.
Sürpriz açıklamalar piyasalarda da sert tepkiye yol açtı. ABD Borsaları günü sert düşüşle tamamladı, Dow Jones endeksi dün yüzde 1’in üzerinde geriledi.
Petrol son 4 yılın en sert günlük düşüşünü kaydederken Asya borsaları da bugün geriledi.
Günün devamında açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi doların hareketinde etkili olabilir.
Haziran'da 224 bin artan istihdamın temmuzda 165 bin artması, işsizlik oranının yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya gerilemesi bekleniyor.
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