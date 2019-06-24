Dövizde seçim etkisi

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro 6,5340 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar, 5,7390 liradan satılıyor. 6,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5340 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8140 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5880 lira olmuştu.

Dolar/TL uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesi ve belirsizliğin sona ermesiyle düştü. İllikit Asya piyasalarında yüzde 1 üzerinde gevşeyen dolar/TL 5.82'den 5.73'lü seviyelere kadar indi.

31 Mart seçimlerinin ardından, 18 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi ve Çin'den gelen pozitif verilerle 5.71'e kadar inen kur daha sonra Merkez Bankası rezervlerine yönelik soru işaretleri, yükselen CDS ve S-400 kaynaklı kaygılarla 5.85 üzerine çıkmış; 6 Mayıs'ta YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı, ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin tıkanması neticesinde bozulan küresel iklimle birlikte yaklaşık 2 aylık süre zarfında kur 6.25'i görmüştü.

Devamında ise Merkez Bankası'nın önlemleri, Fed'in sıkılaşmadan geri adım atarak yeniden genişlemeci güvercin mesajlar vermesiyle gelişmekte olan ülkeler karşısında zayıflayan dolar karşısında TL tekrar değerlenmiş ve kur yeniden 6 seviyesinin altına inmişti.

Ramazan Bayramı'nda ise dolar/TL 5.60'lı seviyeleri görülmüştü.