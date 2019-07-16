Dolarda son durum

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, euro 6,4420 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7170 liradan alınan dolar, 5,7190 liradan satılıyor. 6,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,4420 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4710 lira olmuştu.

Piyasaların kapandığı cuma gününün ardından geçen 3 günlük süreçte yaşanan yoğun haber akışının etkileri izlenecek.

Cuma günü başlayan S-400 teslimatları devam ederken, Fitch Merkez Bankası'ndaki değişiklik nedeniyle Türkiye'nin kredi notunu indirdi, TCMB Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı, AB ise Kıbrıs meselesi nedeniyle Türkiye'ye yaptırıma karar verdi.

Günün veri cephesinde ise işsizlik, bütçe dengesi öne çıkıyor. Dışarıda ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor.

Dolar, cuma günü S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte TL karşısında yüzde 1.5 civarı kayıp yaşayarak 5.78'e kadar gelmiş ve Türkiye'nin 5 yıllık dolar cinsi CDS puanı yeniden 400 seviyesine yaklaşmıştı. Pentagon'un açıklamasını ertelemesi ve ABD ile ilişkilerde diyaloğun sürmesiyle dolar/TL bir nebze gevşeyerek 5.72 civarında dengelendi.

Piyasaların kapalı olduğu 3 günlük süreçte, 1 Kasım'da durum raporu vermesi beklenen Fitch Türkiye'nin kredi notunu indirdi. Bugün açıklanacak işsizlik verileri ve yayımlanması beklenen bütçe verileriyle Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları piyasalar için önemli haber akışı arasında.

Öte yandan da S-400 teslimatları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkilere yönelik yaptığı açıklamaların yankısı, yeni atanan TCMB Başkanı Murat Uysal'ın ekonomiye dair yaptığı yeni dönemdeki stratejilerine dair verdiği demeçlerin etkileri ve AB'nin Kıbrıs nedeniyle Türkiye'ye uygulamaya karar verdiği yaptırımlar izleniyor.