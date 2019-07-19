Türkiye

Dolar ve euroda son durum

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Dolar ve euroda son durum
Dolar Euro TL Döviz

HABER MERKEZİ

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, euro 6,3610 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,6470 liradan alınan dolar, 5,6490 liradan satılıyor. 6,3590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3610 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4010 lira olmuştu. 

Dolar, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının ardından gevşeyerek 5,61 seviyesine kadar gerilemişti.

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