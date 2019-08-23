Dünyanın en zengin 8'inci kişisi yaşamını yitirdi

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Dünyanın en zengin insanlarından olan ABD’li milyarder iş insanı David Hamilton Koch hayatını kaybetti.

Serveti 50 milyar dolara yaklaşan ve dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden ABD'li iş adamı David Hamilton Koch 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kimya mühendisi olan Koch, 1970 yılında ABD’deki en büyük ikinci özel şirket olan aile şirketi Koch Industries’e katılmıştı.

Koch, 1979’da bağlı kuruluşu olan Koch Engineering’in başkanı olmuştu.

Kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile bilinen Koch’un 3 çocuğu bulunuyor.

Koch, 5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.