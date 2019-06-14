Dolar ve euroda son rakamlar

HABER MERKEZİ
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8790 liradan, euro 6,6320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8770 liradan alınan dolar, 5,8790 liradan satılıyor. 6,6300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,6320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8690 lira, euronun satış fiyatı ise 6,6060 lira olmuştu.
Dolar kurunda dün S-400 hareketliliği yaşanmıştı.
Önceki günü 5,80 seviyesinden kapatan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.84'e yükseldi.
Bunun ardından dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel 5,81 TL’ye kadar gerileyen dolar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasıyla beraber yükselişe geçti.
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