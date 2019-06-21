Brent petrolde yılın en büyük yüzdelik artışı

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İran'la ABD'nin karşılıklı gerginliği artırıcı açıklamalarının ardından, dün Brent petrolün fiyatı bu yılın en büyük günlük yüzdelik artışını kaydetti.

ABD ile İran arasında Ortadoğu'da artan gerginlik, dünyanın en büyük petrol sevkiyat noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın dört bir yanına gerçekleşen petrol ve doğal gaz sevkiyatı üzerinde tehdit oluştururken, enerji fiyatlarında artış riskini beraberinde getirdi.

İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı, "İran çok büyük bir hata yaptı!" açıklamasının ardından, dün Brent petrolün fiyatı yüzde 4,61'lik artışla bu yılın en yüksek günlük yüzdelik artışını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen yıl günlük ortalama 21 milyon varillik petrol sevkiyatı gerçekleşirken, bu miktar geçen yılki küresel petrol tüketiminin de yüzde 21'ini oluşturdu.

Geçen yıl Hürmüz Boğazı'ndan geçen toplam petrol miktarı, deniz yoluyla yapılan küresel petrol ticaretinin üçte birini oluştururken, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin geçen yıl dörtte birinden fazlası da buradan gerçekleşti.

Dünyanın en büyük ham petrol ihraç eden ülkesi olan Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'ndan en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı yapan ülke olurken, LNG ihracatında 13 yıldır art arda dünya lideri olan Katar, bu boğazdan en çok enerji ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında bulunuyor.

BOĞAZDAN TAŞINAN PETROLÜN YÜZDE 76'SI ASYA'YA

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve LNG ise en çok "küresel imalatın motoru" olarak nitelendirilen Asya ülkelerinden Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Singapur'a gidiyor.

Veriler, geçen yıl Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 65'inin söz konusu ülkelere gittiğini ortaya koyarken, boğazdan taşınan petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 76'sının da Asya kıtasına ulaştığını gösteriyor.

ABD - İRAN GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasını iptal etmesi ve Washington hükümetinin Tahran üzerindeki yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması, iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı.

Yaptırımlar nedeniyle İran ekonomisinin bel kemiğini oluşturan petrol endüstrisi ve ihracatı üzerinden baskı oluşturan ABD, Tahran hükümeti üzerinde "sıfır tolerans politikası" uyguluyor.