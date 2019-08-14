Çin ekonomisinde büyük düşüş

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Çin’in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin’in sınai üretimi temmuz ayında sadece 4,8 oranında artış gösterdi.

Buna göre, ülkedeki artış, 2002 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ekonomi uzmanları, temmuz ayında Çin’in sınai üretiminin yüzde 5,8 düşeceği tahmininde bulunuyordu.

Bu arada Çin’de perakende satışlarda artış, otomobil satışlarından etkilenerek, yüzde 7,6’ya gerilerken, altyapı ve gayrimenkul yatırımları da yavaşladı.

Çin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılında sınai üretimde yüzde 5,5 ila yüzde 6 oranında artış bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, 1 Ağustos’ta, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Çin ise ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu.