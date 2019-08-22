Bakanlık domates ithalatını yasakladı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Heme Salih, başkent Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, yerli üreticinin korunması amacıyla 1 Eylül'den itibaren domates ithalatına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yerli üretimin kalkındırılması için çalışacaklarını belirten Salih, “İç piyasada talebi karşılayacak kadar üretimi yapılan her ürünün ithalatını yasaklayacağız” dedi.

Salih, yerli domatesin iç piyasada talebi karşılamaması ve fiyatlarda ciddi oranda artış olması durumunda farklı bir karar alabileceklerini ifade etti.

Bakanlığın, fiyat denetimi için sebze hallerini günlük olarak ziyaret eden bir komisyon kurulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Bir süredir Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçiler, ithal domates nedeniyle kendi ürünlerini ucuza sattıklarını dile getirerek yetkililere çağrıda bulunuyordu.