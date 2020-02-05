‘ABD yeni yaptırımlara hazırlanıyor’

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ABD Kongresi’nin Kuzey Akım-2’nin tamamlanması durumunda, hattan gaz alacak şirketlere yaptırım kararı almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Alman Handelsblatt gazetesi Washington’daki diplomatik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD Kongresi’nin Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanması durumunda, gaz alacak yatırımcı ve şirketlere yönelik yeni bir yaptırım paketini onaylayabileceğini yazdı.

Gerek görülmesi durumunda, yaptırımların şubat veya mart ayında kabul edilebileceğini belirten gazete, ABD Kongresi’nin, Rusya’nın boru hattının kalan kilometrelerini tamamlamaya çalışması durumunda yeni yaptırım kararları almaya hazır olduğunu kaydetti.

Yaptırımlar projenin Avrupalı yatırımcıları ve duruma göre boru hattından gaz alacak şirketlere yönelik olacak.

Kuzey Akımı-2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Gazprom, Nisanda Fransız Engie, İngiltere'nin Royal Dutch Shell, Avusturya'nın OMV ve Almanya'nın Uniper ve Wintershall şirketleriyle yaklaşık 9.5 milyar dolarlık Kuzey Akımı-2 projesini finanse etmeleri konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık’ta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı.

Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen Allseas şirketi çalışmalarını askıya almış durumda.