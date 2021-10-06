Fotoğraflarla Erbil’de ünlü Kürt şahsiyetleri sergisi

Erbil'de ressam Kivan Barzani’nin çizdiği Kürt şahsiyetlerine ait portrelerin yer aldığı sergi düzenlendi.

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Ressam Kivan Barzani tarafından düzenlenen sergide tarihe adını yazdırmış çok sayıda Kürt büyüklerinin ve şahsiyetinin çizilmiş portreleri yer aldı.

Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakan Yardımcısı Dr. Salar Osman’ın da katılımıyla açılan sergi Erbil’deki Medya Galeri’de düzenlendi.

Sergide, Kürdistan tarihine adını yazdırmış çok sayıda aydın, yazar, şair ve siyasetçinin portresi yer alıyor.

Sergide; Hejar Mukriyani, Musa Anter, Ebdulkerim Muderis, Cegerxwin, Mesture Erdelani, Feqiyê Teyran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Elî Herîrî, Ereb Şemo, Pîremêrd, Dildar, Mehewî, Hepsexanî Neqîb, Hecî Qadirê Koyî gibi ünlü Kürt şahsiyetlerin portresi yer aldı.