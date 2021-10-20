Kültür-Sanat

Fotoğraflarla ‘Hafıza Odası’ sergisi

author_image İhsan YALIN
Hafıza Odası
Hafıza Odası
Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” isimli sergisi yoğun ilgi görüyor.
kürdistan Hafıza Odası sergi Ahmet Güneştekin

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) ev sahipliğinde Sur ilçesindeki tarihi Keçi Burcu’nda açılan “Hafıza Odası” sergisi 16 Ekim’de açıldı ve 31 Aralık’a kadar açık olacak.

Sergideki renkli tabutlar bazı çevrelerce eleştirilirken, dün akşam bir grup genç tarafından tabutlardan bir tanesi bulunduğu yerden aşağı atıldı.

Sanatçı Güneştekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her hafta sonu Diyarbakır’da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim” açıklamasında bulundu.

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