Kültür-Sanat Fotoğraflarla ‘Hafıza Odası’ sergisi İhsan YALIN 1 Saat Hafıza Odası Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” isimli sergisi yoğun ilgi görüyor. kürdistan Hafıza Odası sergi Ahmet Güneştekin DİYARBAKIR (K24) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) ev sahipliğinde Sur ilçesindeki tarihi Keçi Burcu’nda açılan “Hafıza Odası” sergisi 16 Ekim’de açıldı ve 31 Aralık’a kadar açık olacak. Sergideki renkli tabutlar bazı çevrelerce eleştirilirken, dün akşam bir grup genç tarafından tabutlardan bir tanesi bulunduğu yerden aşağı atıldı. Sanatçı Güneştekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her hafta sonu Diyarbakır’da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim” açıklamasında bulundu. Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası Hafıza Odası