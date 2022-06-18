Politika

Fotoğraflarla Barzan devrimlerini anlatan kitapların tanıtım töreni

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Başkan Mesud Barzani’nin katılımıyla, başkent Erbil’de Barzan devrimlerini anlatan kitapların belgelendirilmesi projesi için tören düzenlendi.
kürdistan Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Barzani törende yaptığı konuşmada, “Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nin üç sembol ismi olan Şeyh Abdulselam Barzani, Şeyh Ahmed Barzani ve Mela Mustafa Barzani’nin mücadelesi üzerine ilk kez çağdaş akademik düzeyde bir araştırma yapılıyor. Bu çalışma İran ve Osmanlı arşivlerindeki binlerce belgeye dayanıyor” dedi.

Törende Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin yanı sıra çok sayıda önemli isim hazır bulundu.

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