Erbil füzelerle hedef alındı: Can kaybı ve yaralılar var

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Erbil'de dün gece saatlerinde, art arda duyulan patlama seslerinin ardından, kentte sivillerin bulunduğu birçok noktanın hedef alındığı öğrenildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla füzeli saldırıları üstlendi.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi ise Erbil'de sivillerinde bulunduğu birçok noktanın dün gece saat 23.30'da füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Güvenlik Konseyi, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, söz konusu saldırılara ilişkin K24'e yaptığı açıklamada, Erbil’de durumun "sakin" olduğunu söyledi.

Vali Xoşnaw, “Güvenlik güçleri ve polis herhangi bir istenmeyen duruma karşı tüm hazırlıklarını yaptı. İstenmeyen durumlarda vatandaşların hizmetinde olacaklar.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, Irak Hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulundu.

“Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağdat Hükümetini, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırıya karşı ilkeli bir tavır sergilemeye çağırıyorum.” diyen Mesrur Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara Kürdistan halkına yönelik art arda yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.