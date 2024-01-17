Soran'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri

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Soran’da vatandaşlar, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivil yerleri hedef almasına karşı vatandaşlar gösteri düzenledi.

Gösteri alanında bulunan Kurdistan24 muhabiri, Soran ve diğer ilçelerden vatandaşların İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’e düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybetmesi, bazı sivillerin yaralanmasına neden olan saldırılara karşı Soran merkezinde toplandığını belirtti.

Gösteriye katılan vatandaşlardan biri K24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan’daki tüm Kürtler yaralı.” dedi.

Başka bir vatandaş ise saldırıların “her türlü insani değerden ve komşuluktan uzak olduğu, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlalinin bir parçası” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Dün, Erbil’de de vatandaşlar, söz konusu saldırılara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde toplanarak, saldırıları protesto etmişti.