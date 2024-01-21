Okullarda İran'ın Erbil saldırısının şehitleri için saygı duruşu

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Kürdistan Bölgesi genelindeki tüm okullarda, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'de sivilleri hedef alan saldırılarında şehit olanlar ve saldırıları kınamak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre İran’ın 15 Ocak günü Erbil'de sivil yerlere düzenlediği saldırıyı kınamak ve şehit düşenleri anmak için 21 Ocak Pazar günü tüm okullarda ilk ders zili çalmadan önce tören düzenlenmesi talimatı verildi.

Açıklamada, “Yarın tüm eğitim kurumlarında yöneticiler tarafından, hiç bir mazereti olmayan bu zulüm ve insanlık suçuyla ilgili konuşma yapılacak ayrıca Kürdistan’ın yüksek iradesi ve barış mesajına vurgu yapılacak.” ifadesine yer verildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.