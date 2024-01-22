Akre'de İran'ın Erbil saldırılarına karşı gösteri

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Akre'de vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla sokaklara döküldü.

Kurdistan24 muhabiri Çekdar Cemal, Akre ve Bardaraş halkının, İran'ın Erbil'e yönelik saldırılarına karşı “Kürdistan'ın iradesi silah ve füzelerle sarsılmaz” sloganıyla Akre'de büyük bir gösteri düzenlediğini bildirdi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

Saldırılara karşı Erbil, Soran, Duhok ve Zaho’da vatandaşlar protesto gösterileri düzenlemişti.

K24’e konuşan katılımcılardan biri, “Tüm dünyaya mesajımız, bize yapılan zulmün Kürdistan'da hiçbir mazeret gösterilmeden yapılıyor olduğudur.” dedi.

Saldırıları kınadıklarını dile getiren göstericiler, bu tür saldırıların tekrarlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar.