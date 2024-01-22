Politika

Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi

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Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
kürdistan Erbil saldırı İran tören Empire World

HABER MERKEZİ 

Erbil’deki Empire World’da, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'de sivilleri hedef alan füze saldırısında şehit olanların anısına, 300'den fazla anaokulu çocuğunun katılımıyla özel tören düzenlendi.

Törende, "Bizi öldürebilirler ama irademizi alamazlar" sloganının yazılı olduğu şehit Jina Peshraw Dizayi'nin resmi, Empire World projesindeki heykelin önüne yerleştirildi.

Törene, şehit Peşraw Dizayi'nin yakınları ile çok sayıda hükümet ve parti yetkilisi katıldı.

Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi: FOTO (Nawras Abdullah/K24)
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