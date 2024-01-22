Erbil saldırısının şehitleri için Empire'da tören düzenlendi

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Erbil’deki Empire World’da, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'de sivilleri hedef alan füze saldırısında şehit olanların anısına, 300'den fazla anaokulu çocuğunun katılımıyla özel tören düzenlendi.

Törende, "Bizi öldürebilirler ama irademizi alamazlar" sloganının yazılı olduğu şehit Jina Peshraw Dizayi'nin resmi, Empire World projesindeki heykelin önüne yerleştirildi.

Törene, şehit Peşraw Dizayi'nin yakınları ile çok sayıda hükümet ve parti yetkilisi katıldı.