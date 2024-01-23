Kürdistan'ın birçok bölgesinde İran saldırılarına karşı gösteri

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Süleymaniye ve Halepçe illeri ile Raperin Bağımsız İdaresi'nde, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, İran saldırılarını kınamak için toplumun tüm kesimleri ile siyasi partilere söz konusu gösterilere katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Germiyan İdaresi'ne bağlı Ranya'da da vatandaşlar, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran, Duhok ve Zaho’da gösteriler düzenlenmişti.