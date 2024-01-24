Politika

Kelar’da vatandaşlar İran'ın Erbil saldırılara karşı gösteri düzenledi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi
kürdistan Erbil füze saldırısı Kelar Protesto İran

HABER MERKEZİ

Germiyan bölgesine bağlı Kelar ilçesindeki vatandaşlar, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla toplu gösteri düzenledi.

Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)

Bugün (24 Ocak 2024 Çarşamba günü) Kelar’da vatandaşlar bir araya gelerek, İran’ın Erbil’de sivilleri ve masum çocukları balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları protesto etti.

Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivillere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
Kelar’da vatandaşlar İran’ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenledi: FOTO (Harem Caf- Soran Hekim/K24)
İlgili konular
kürdistan

Şivan Perwer’den İran’ın Erbil saldırısına tepki: Asla boyun eğmeyeceğiz
  31 Dakika
kürdistan

Şexan'da halk İran'ın Erbil saldırılarına karşı sokakta
  2024/01/24 11:24
kürdistan

ABD: Tüm dünya İran'ın Erbil'de sivilleri hedef aldığını biliyor
  2024/01/24 10:46
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv