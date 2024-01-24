Kelar’da vatandaşlar İran'ın Erbil saldırılara karşı gösteri düzenledi

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Germiyan bölgesine bağlı Kelar ilçesindeki vatandaşlar, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla toplu gösteri düzenledi.

Bugün (24 Ocak 2024 Çarşamba günü) Kelar’da vatandaşlar bir araya gelerek, İran’ın Erbil’de sivilleri ve masum çocukları balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları protesto etti.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.