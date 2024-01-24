Şehit Jina’nın doğum günü pastası mumsuz kesildi

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Şehit Jina Peşraw Dizayi'nin doğum günü dolayısıyla İran’ın Erbil'de hedef aldığı evde tören düzenlendi.

25 Ocak 2024 Perşembe günü, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarında şehit olan Jina'nın doğum günü anısına, şehit Peşraw Dizayi'nin yakınları, çok sayıda yetkili ve vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.