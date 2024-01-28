Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda

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Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı, Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Erbil’de başladı.

Bu yıl 3. düzenlenen ve 5 gün devam edecek konferans, sabah saat 10.00’da başladı.

Mesrur Barzani, konferansta gerçekleştirdiği konuşmada, Kürdistan Bölgesi’nin dış ve uluslararası ilişkilerinin önemli ölçüde ilerlediğine değinerek, Kürdistan Bölgesi'ndeki konsoloslukların ve diplomatik elçilerin sayısının artmakta olduğunu belirtti.