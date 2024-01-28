Politika

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda

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Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi konferans

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı, Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Erbil’de başladı.

Bu yıl 3. düzenlenen ve 5 gün devam edecek konferans, sabah saat 10.00’da başladı. 

Mesrur Barzani, konferansta gerçekleştirdiği konuşmada, Kürdistan Bölgesi’nin dış ve uluslararası ilişkilerinin önemli ölçüde ilerlediğine değinerek, Kürdistan Bölgesi'ndeki konsoloslukların ve diplomatik elçilerin sayısının artmakta olduğunu belirtti.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda
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