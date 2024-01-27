Politika

Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri

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Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
kürdistan Çemçemal İran İran Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ 

Çemçemal ilçesinde, vatandaşlar İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak için gösteri gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla düzenlenen gösteri, bugün saat 10.00’da başladı.

Geçtiğimiz günlerde, Kürdistan Bölgesi’nin birçok ilinde İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı ve 5 sivilin şehit olmasına, birçok sivilin yaralanmasına neden olan saldırıları kınamak amacıyla sokaklara döküldü.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Göstericilerden biri K24’e yaptığı açıklamada, “İran'ın tek amacı Kürdistan Bölgesi'ni istikrarsızlaştırmaktır. Erbil'de sivillere yönelik suçlamalar asılsız çünkü Irak Parlamento Komitesi ve Irak Güvenlik Komitesi İsrail üssünün olmadığını doğruladı.” dedi.

Başka bir gösterici ise "İran Devrim Muhafızları Ordusunun füzeli saldırısı Kürt halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Erbil, 2020'den bu yana onlarca füze ve drone saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu hepimizi endişelendiriyor." diye konuştu.

Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)
Çemçemal'da Erbil'i hedef alan saldırılara karşı gösteri (FOTO:Hemin Delo/K24)

 

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