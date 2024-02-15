Yaşam

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den 2 şehir listede

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türkiye İstanbul Antalya Paris Londra Bangkok Dubai Hong Kong New York Cancún Mekke

HABER MERKEZİ 

Euromonitor International, Aralık ayında, 2023 yılı için dünyanın En İyi 100 Şehir Destinasyonunun yıllık listesini yayımlandı.

Rapor, şehirleri turizm altyapısı, sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik, turizm performansı ve daha fazlasını içeren altı kategoride 55 ölçüm kullanarak karşılaştırdı.

İstanbul 2023′te en çok uluslararası turistin gittiği şehir oldu.

Euromonitor International verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

Dördüncü sırada ise BBC'nin "isimsiz kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.

İşte, uluslararası seyahat edenler için en iyi 10 şehir:

10- Mekke

9- Cancún

8- New York

7- Bangkok

6- Hong Kong

5- Paris

4- Antalya

3- Dubai

2- Londra

1- İstanbul

BBC'nin haberine göre salgın dönemi ve sonrası kısıtlamaların gevşemesiyle yurt dışına çıkan turist sayısında belirgin bir artış görüldü. Türkiye genelinde iç ve dış hatlardaki uçuşlar da artış gözlemlendi. 2022'ye kıyasla 2023 yılında uçuşlar, yüzde 16,3 arttı.

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