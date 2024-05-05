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Başbakanı Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı

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Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
kürdistan Mesrur Barzani Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi

HABER MERKEZİ

Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla bugün (5 Mayıs 2024) saat 10.00’da başkent Erbil’de başladı.

Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakanı Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakanı Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı
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