Genel Başbakanı Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Kurdistan24 -Türkçe 2 Saat Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı kürdistan Mesrur Barzani Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi HABER MERKEZİ Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla bugün (5 Mayıs 2024) saat 10.00’da başkent Erbil’de başladı. Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı Başbakan Barzani, Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı