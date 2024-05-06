Politika

ERBİL-Mesrur Barzani yangının yaşandığı Kayseri Çarşısı'nda

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Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Erbil Kalesi yangın Kayseri Çarşısı

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, tarihi Erbil Kalesi yakınındaki Kayseri Çarşısı’nı ziyaret ederek, yangından etkilenen bölümleri ziyaret etti.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün öğleden sonra, dün gece saatlerinde Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangının neden olduğu hasarı yakından görüp esnafla bizzat görüşmek için tarihi Erbil Kalesi yakınlarındaki çarşıyı ziyaret etti.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda dün (5 Mayıs) akşam saat 21.30 sularında çıkan yangın, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Erbil Valiliğinden (bugün) 6 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 227 dükkanın ve 7 küçük deponun hasar gördüğü aktarıldı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
Başbakan Mesrur Barzani, Kayseri Çarşısı’nı ziyaret etti
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