Başbakan Barzani, İbrahim Reisi için İran'ın Erbil Başkonsolosluğunda düzenlenen taziye merasimine katıldı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

Başbakan Barzani, bugün (21 Mayıs 2024) İran lideri Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için İran'ın Erbil Başkonsolosluğunda düzenlenen taziye merasimine katılım gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.