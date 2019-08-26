Rojhılat’ta Neandertallerin varlığı kanıtlandı

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Yeni bir bulgu, Neandertallerin Zagros Dağları’nda yaklaşık 70 bin ile 40 bin yıl önce dolaştığını gösteriyor.

1999 yılında Rojhılat’ın Kirmanşah yakınlarındaki Wezmeh adlı bir mağarada keşfedilen bir insan dişi üzerinde yapılan yeni çalışma, daha önce modern insana ait olduğu düşünülen dişin bir Neandertal çocuğuna ait olduğunu gösterdi.

Yapılan çalışmanın sonuçları, Neandertallerin Rojhılat’taki varlığını kanıtladı.

İran Ulusal Müzesi yöneticisi Jebrael Nokandeh, yayınlanan bu yeni çalışmanın sonuçlarının Neandertallerin Zagros bölgesinde yaşadığını kesinlikle kanıtladığını söylüyor. Ayrıca, bu keşif sonuçlarının önemi göz önüne alındığında, dişin yakında İran Ulusal Müzesi Paleolitik Galerisi’nde sergileneceğini söylüyor.

Müze Paleolitik Bölümü başkanı ve makalenin yazarlarından Fereidoun Biglari’ye göre, bu küçük azı dişi, ölüm anında altı ila on yaşları arasında olan Neandertal bir çocuğa ait.

Diş 1990’ların sonunda Kamyar Abdi’nin önderlik ettiği İslamabad Arkeolojik Araştırma Projesi sırasında keşfedildi. Bu insan dişi o zamandan beri çeşitli yöntemler kullanılarak birkaç kez incelendi.

Yeni çalışmada, özellikle dişin iç yapısı Neandertaller ile ilişkilendirilmesinde önemli bir rol oynadı ve modern insanlardan farklı olduğunu gösterdi. Bu nedenle, bu diş Zagros bölgesinde Neandertal varlığının ilk doğrudan kanıtı olma özelliğini kazandı.

Araştırmacılara göre, Neandertallerin 40 bin yıl önce soyları tükendiğinden ve Wezmeh Mağarası’ndaki en eski hayvanların yaklaşık 70 bin yıl önceye ait olması nedeniyle, bu birey o dönemde bölgede yaşadı.

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre, Rojhılat ve İran’da bugüne kadar sadece bir Orta Paleolitik döneme ait insan kemiği bulunmuştu. Söz konusu kemik, 1940’ların sonlarında Kirmanşah yakınlarındaki Bisotun Mağarası’ndaki kazılardan çıkmıştı. Bisotun’da bulunan insan kemik parçası, Mousterian taş aletler ve hayvan fosil kalıntıları ile birlikte bulunan bir önkol parçasıydı.

Mağarada Neandertal dişine ek olarak, mağara aslanı, benekli sırtlanlar, gergedanlar ve yabani sığırların yanı sıra leoparlar, kurtlar, tilkiler, vahşi atlar, yaban domuzu ve geyik gibi diğer türler de dahil olmak üzere çok sayıda soyu tükenmiş hayvan fosili bulundu.

Mağara, Buz Devri sırasında, yırtıcı hayvanların, otobur cesetlerini buraya taşıdığı bir yerdi. (Kaynak: Tasnim News Agenc, Arkeofili)