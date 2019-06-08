Irak’ta tarihe geçen sıcaklar: 55.6 derece!

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Irak’ın Misan vilayetine bağlı Ali Garbi ilçesinde hava sıcaklığı 55.6 dereceye ulaşarak Asya kıtası tarihindeki yüksek dereceye ulaştı.

Arap Meteoroloji Kurumu’nun verilerine göre Irak’ta en yüksek sıcaklık 22 Temmuz 2016’da Basra kentinde 53.9 olarak ölçülmüştü. Ancak dün (7 Haziran) Misan vilayetinin Ali Garbi ilçesinde bu sıcaklık rekoru kırıldı. 55.6 derece olarak ölçülen sıcaklık hem Irak hem de Asya kıtası tarihinde görülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Bu derece yüksek sıcaklığa yüksek basınç ve sıcak hava dalgasının etkisiyle ulaştığı, Arap Yarımadası’nın doğusu ile Irak’ta etkili olduğu ifade edildi.

Dünya tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklık 1922 yılında Libya’nın Aziziye bölgesinde ölçüldüğü söylense de Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bunun gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Daha çok kabul gören ise ABD’nin Kalifornia eyaletinde 10 Temmuz 1930 yılında görülen sıcaklık. O yıl Greenland-Ranch (Ölüm Vadisi) bölgesinde sıcaklık 56.7 derece olarak kayıtlara geçmiş.