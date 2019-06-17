Kıtlık önlemi: Bin yabani hayvan satışa çıkarılıyor

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Güney Afrika ülkesi Namibya’da kuraklık nedeniyle oluşacak kıtlığı önlemek adına en az bin yabani hayvanın satılacağı açıklandı.

Kuraklığın yaz döneminde olumsuz etkilediği Güney Afrika ülkesi Namibya’da, yabani hayvanlar için popülasyon planlaması gündemde.

Yetkililer, içerisinde fil ve zürafaların da bulunduğu en az bin yabani hayvanın ekosistem sürekliliğini sağlamak adına satışa çıkarılacağını duyurdu.

Namibya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, bu yıl bölgeyi etkileyecek bir kuraklık yaşanacağını varsayarak, farklı türlerden birçok yabani hayvanın otlak alanlarını korumak için satılabileceğini ifade etti.

Elde edilecek gelirin park ve yabani hayvan yaşam alanlarının düzenlenmesi için harcanacağını belirten Muyunda, “Otlakların durumu çok kötü. Buradaki hayvan nüfusunu biz azaltmazsak, onlar açlıktan ölecek” dedi.

Kabinede onaylanan verilere göre, satışa sunulması beklenen hayvanlardan 600’ü bufalo, 215’i antilop, 60’ı zürafa, 35’i geyik, 28’i fil ve 20’si impala.

Geçen nisan ayında Namibya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, ülkede 2018 yılında 63 bin 700 hayvanın otlakların yok olması sebebiyle öldüğü açıklanmıştı. (Kaynak: The Guardian)