NASA: Dünya’dan ayrılmanın tam zamanı

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Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Güneş hava durumunun gezegenden ayrılmak için son derece müsait olduğunu belirtti.

Güneş’teki aktivitelerin incelendiği rapora, yeni öngörümleme tahmin formülüne ve çeşitli Güneş hava raporlarına dayandırdığı açıklamasında NASA, son yılların -hatta belki de son 2 asırın- en sakin dönemini yaşadığımızı açıkladı. Bu da şu Dünya dışına çıkmak için en uygun dönem olduğu anlamına geliyor.

NASA’nın bir blog gönderisinde açıkladığı üzere bir Güneş döngüsü yaklaşık 11 yıl sürüyor. Bu süreçteki aktiviteler oldukça tahmin edilebilir oluyor. Aktif dönemde Güneş lekeleri çok daha yaygın oluyor ve Güneş haresindeki parlamalar uzaya parçacık saçılmasına neden oluyor. Böyle durumlardan NASA, uzay görevlerinden mümkün olduğunca kaçınıyor. Zira Güneş parlamaları, astronotların yoğun radyasyona maruz kalmasına sebep oluyor. Dünya üzerinde yaşayanları gezegenin manyetik alanı koruyor ancak uzayda böyle bir alan söz konusu değil.

Onlarca yıllık veriyi ve tahminleri inceleyen bilim insanları, daha isabetli tahmin yapmanın yolu olduklarına inandıkları bir formül geliştirdi. Bu metot, geçtiğimiz on yılda uzaydaki hava durumunu tahmin etmekte kullanıldı. NASA’ya göre formül iyi bir performans gösterdi.

Güneş’in nasıl davranacağını bilmek, NASA ve uzay çalışmaları yürüten diğer gruplar için oldukça önemli. Güneş hava durumu, uzay görevlerini daha kolay hale getirmese de daha da zorlaşmalarını engellemekte önemli rol oynuyor. (Kaynak: Webtekno)