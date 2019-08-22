NASA: Pek çok şehir su altında kalabilir

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Grönland'da buzulların neden ve nasıl eridiğine yönelik araştırmasına göre geçen ay 1 günde 11 milyar ton buzulun eridiği tespit edildi.

NASA, Grönland'daki 5 yıllık araştırmasında sona yaklaştı.

NASA'nın açıklamasına göre Grönland'da son 1 ayda sadece 1 günde 11 milyar ton buzul eridi. Bu, 4 milyon olimpik yüzme havuzuna eşdeğer.

Araştırma kapsamında her yıl okyanusun dibine 250 sondaj yapılıyor. Aletler suyun sıcaklığını ve sudaki tuz oranını ölçüyor. Veriler toplanıyor ve sudaki değişiklik belirleniyor.

Araştırmanın son ayağında amaç buzulların nasıl eridiğini gözlemlemek. Su altındaki erimenin yanı sıra, havayla temas ettiği kısımlardaki erime hızını tespit etmek. Elde edilen veriler ise ürkütücü.

NASA uzmanı Josh Willis, durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Grönland'daki buzulların gözümüzün önünde eridiğini izliyoruz. Bu bütün dünyayı etkiliyor. Okyanusu hepimiz paylaşıyoruz. Milyarlarca ton buzulun erimesi dünyadaki deniz seviyesinin ölçülebilir bir seviyede yükselmesine sebep oluyor. Buzullardaki erime eğer bizim baktığımız bölgelerdeki gibi artarsa deniz seviyesi gelecek 50 ya da 100 yılda epey yükselecek. Ve bunun dünyadaki birçok şehir üzerinde büyük bir etkisi olacak."

ABD dahil denize kıyısı olan pek çok ülke bu durumdan olumsuz etkilenecek. (Kaynak: AP)