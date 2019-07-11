Dünyanın en büyük buzdağı harekete geçti

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Londra şehir merkezinden 4 kat daha büyük olan, 160 kilometre uzunluğa sahip devasa buzdağı A68, harekete geçti.

A68 olarak bilinen devasa buz kütlesinin Antarktika’dan ayrılmasından bu yana 2 yıl geçti. Yeni yayımlanan uydu görüntüleri, dünyanın en büyük buzdağı A68’in Weddell Denizi’nin sularında olduğunu ve şu anda Antarktika’nın kuzeyine doğru yol aldığını gösteriyor.

160 kilometre uzunluğundaki A68, bir süre denizin sığ taraflarında sıkışmış gibi görünüyordu.

A68 hareket etmeseydi bu durum onu dünyanın en büyük "buz adası" yapacaktı.

Profesör Adrian Luckman, “Bir trilyon ton civarında bir ağırlığa sahip olan bir buzdağına göre A68, oldukça çevik görünüyor” diyerek, şunları ifade etti:

“2018 yılının ortalarına doğru A68, saat yönünde bir okyanus akıntısı olan ‘Weddell Gyre’ akıntısına kapıldı ve 270 derece dönerek bulunduğu yerden 250 kilometre kuzeye taşındı.”

Buzdağının boyutlarıyla ilgili de konuşan Luckman, uzunluğunun 160 kilometre olduğunu ancak sadece 200 metre kalınlığa sahip olduğunu belirtti.

A68’in hareketlerini incelemek için çalışan Luckman, "Sentinel-1" isimli uyduları kullanarak bu hareketleri kaydetti. 2 adet olan bu uydular, neredeyse her gün buz dağlarının üzerlerinde uçuşlar gerçekleştirip onların hareketlerini inceliyor.

A68, geniş bir şekilde hâlâ bir arada durmaya devam etse de oldukça fazla miktarda buz parçası kaybetti. A68 harekete geçtikten hemen sonra bir parça buzdağı kendisinden ayrıldı ve bu ayrılan parçaya da A68b ismi verildi.

Kabaca 5 kilometre ile 13 kilometre olarak ölçülen bu buzdağı da Antarktika’nın 110 kilometre kuzeyinde yer alıyor. (Kaynak: BBC, Webtekno)