4 bin yıllık ‘sarılan çift’ mezarı bulundu

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Kazakistan’daki bir mezarda, 4 bin yıl önce ölen ve yüz yüze gömülmüş bir kadın ve erkeğin iskeletleri keşfedildi.

Arkeologlar söz konusu mezarı, insan ve at kalıntılarına sahip eski bir mezarlıkta keşfettiler.

Bir kadın ve erkeğin gömülü olduğu mezarda, bazıları altından yapılmış takılar, bıçaklar, çömlekler ve boncukları içeren çeşitli mezar eşyaları ortaya çıkartıldı.

Mezarın yanında ise at kalıntıları bulundu.

Basında çıkan bazı haberlerde, arkeologların bu mezarın yakınında bir de rahibe mezarı bulduğu iddia edilse de, arkeologlar ifadelerinde bundan söz etmedi.

Yapılan açıklamada mezardaki çiftin genç olduğu belirtilse de, yaş aralığı hakkında bir bilgi verilmedi.

Kadın ve erkeğin nasıl öldüğü veya birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl olduğu tam olarak belli değil.

Zengin mezar eşyaları, kadın ve erkeğin varlıklı ailelerden geldiğini gösteriyor. Kazakistan’ın diğer bölgelerinde bulunan arkeolojik kalıntılar, bu çiftin, bölgede sık sık çatışma ve savaşların yaşandığı bir zamanda yaşadığını gösteriyor.

Mezarlıktaki arkeolojik kazılar ve bulguların incelenmesi devam ediyor. Arkeolojik ekip, Karaganda Devlet Üniversitesi, Saryarka Arkeoloji Enstitüsü’nde arkeoloji profesörü Igor Kukushkin tarafından yönetiliyor.

2016 yılında Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde, 3 bin yıllık olduğu düşünülen ve Begaz-Dandibay kültürüne ait piramit şekilli bir mezar bulunmuştu. (Kaynak: Live Science, Arkeofili)