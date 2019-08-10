Yaratıcı fikir sunana ada bedava

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İsveç’te bulunan özel mülkiyet olan bir ada, yaratıcı fikir sunan ve geliştiren sanatçılara ücretsiz bir hafta konaklama hizmeti sağlıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm'e bir saat uzaklıktaki Vifärnaholme Adası'nda ücretsiz kalmak isteyenler, geliştirdikleri ya da üzerinde çalıştıkları projeleri mekanın sorumlusu Fredrik Haren'e iletiyor.

Başvuru kabul edilirse, müşteriler 1 Haziran ile 30 Eylül arasındaki herhangi bir tarihte adada 1 hafta kalabiliyor.

Vifärnaholme Adası'nda verilen ücretsiz hizmetten aynı anda 6 kişi yararlanabiliyor.

Adanın sosyal medya hesabında "Bu ada, insanlara ilham kaynağı olmak, onları motive etmek ve onların fikirlerini gerçekleştirmek için tasarlandı. Bu ada, yaratıcı insanlara fikirlerini geliştirmeleri için zaman ve mekan sağlıyor" açıklamalarına yer verildi.

"Fikirler Adası" olarak bilinen ve 7 dönüm genişliğinde bulunan adada kalanlar, seyahat ve yiyecek masraflarını kendileri karşılamak zorunda.

Adada kalanlardan mekan için bin dolar bağış yapılması isteniyor. Ancak bu parayı vermek istemeyenler yine de ücretsiz konaklama imkanından faydalanabiliyor. Adada yine ücretsiz kullanıma açık bir kayık ve iskele de bulunuyor.

Müşterilerin konakladığı dağ eviyse tamamen İsveç tarzı mobilyalarla döşeli.

Söz konusu adanın 2020 rezervasyonları da sosyal medya üzerinden ziyaretçilere daha şimdiden açılmış durumda. (Kaynak: Euronews)