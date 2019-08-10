Bitkiler için otel açtılar

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Hayvan otellerinin ardından bu kez de bitkiler için otel açıldı.

İngiltere'de çiçek satan bir firma ilginç bir uygulamaya imza attı, bitkiler için otel hizmeti vermeye başladı.

Evcil hayvanlarını kısa süreliğine bırakmak isteyenler için hayvan otellerine sıkça rastlanıyor. İngiltere'de bir çiçek firması buna benzer bir uygulama başlattı.

Bitkiler için otel hizmeti veren otelin 100 odalık kapasitesi var. Fakat odalar da biraz farklı, raflardan oluşuyor.

Tamamen ücretsiz olan otelde, bitkiler güneş istiyorsa güneşte, gölge istiyorsa gölgede misafir ediliyor. Otel şimdilik sadece yaz döneminde hizmet veriyor.

Her bir bitkiye uzmanlar tarafından bakılıyor. Bu otel sayesinde bitkilerini komşuya bırakmak zorunda kalmayanlar uygulamadan memnun.

Firma bu hizmeti, daha çok kişinin bitki yetiştirmesini teşvik etmek için verdiğini belirtiyor.