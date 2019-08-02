BİTLİS - 883 yıllık kitabe ile 5 bin yıllık seramikler bulundu

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yapılan kazılarda, Ahlatşahlar dönemine ait 883 yıllık kitabe ile 5 bin yıllık seramikler bulundu.

Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekiple kalede yapılan yüzey araştırmalarında kazı sonrası çok sayıda tarihi eser tespit edildiği belirtildi.

Temmuz ayında başlayan yüzey araştırmaları sırasında bulunan kitabe ile kalenin, Ahlatşahlar döneminde inşa edilerek günümüze kadar ulaştığı belirlendi.

Söz konusu çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren akademisyen Mehmet Kulaz, bu çalışma sırasında kalenin Kuzeydoğu cephesindeki surlarda 883 yıllık bir kitabe tespit ettiklerini söyledi.

"Kitabede, 'Sökmen Bin İbrahim Bin Sökmen ismi, Hicri 530 Miladi 1136 tarihi' okunmaktadır” diyen Kulaz, “Ahlatşahlar döneminin ikinci yöneticisi İkinci Sökmen (Sökmen Bin İbrahim) dönemini gösteriyor. Bu da günümüze gelebilen iç kale kalıntılarının büyük oranda Ahlatşahlar döneminden kaldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu bölgenin 5 bin yıl önce yerleşime sahne olduğunu dile getiren Kulaz, kalede Karaz kültüründen, tunç ve erken demir çağları ile Urartu ve Ortaçağ dönemine ait seramikler bulduklarını ifade etti.