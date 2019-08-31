Twitter kurucusunun Twitter hesabı hacklendi

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Sosyal medya paylaşım platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey’nin resmi Twitter hesabı hacklendi.

Cuma günü öğleden sonra saat 15.45 civarında 4.2 milyon takipçisi bulunan Twitter’ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey’nin hesabından ırkçı ve küfürlü bazı ifadeler paylaşıldı.

Twitter şirketin kurumsal iletişim hesabından paylaşılan mesajda Jack Dorsey’nin hesabının hacklendiğini doğruladı. Şirket olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Hesabın ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra Jack Dorsey’nin Twitter akışından daha önce paylaşılan ırkçı ve küfürlü ifadeler kaldırıldı.

Dorsey’nin hesabını ele geçirenler mesajları okuyan kullanıcıları online bir tartışma platformuna yönlendiriyordu. Söz konusu platform da kaldırıldı.

Twitter’ın CEO’sunun hesabını ele geçiren grup neden böyle bir şey yaptıklarına ilişkin bir bilgi vermedi ancak Dorsey’den askıya alınmış olan bazı Twitter hesaplarının yeniden aktive edilmesini talep ettiler.