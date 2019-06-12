75 yıl sonra ilk kez buluştular

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya’da savaşan Amerikalı asker Kara Troy Robbins, aşık olduğu Fransız Jeannine Pierson ile 75 yıl sonra ilk defa buluştu.

Robbins, cephede görevde olduğu sırada tanıştığı Fransız kadınla 75 yıl sonra buluştuğunda ise, “Her zaman seni sevdim Jeannine. Kalbimden hiç çıkmadın” ifadelerini kullandı.

24 yaşındayken Fransa’nın kuzeyinde görev yapan Amerikalı asker Robbins, aşık olduğu 18 yaşındaki Pierson’u cephe değiştirdiği için bir daha göremedi.

Robbins, Normandiya Çıkarması ile ilgili verdiği röportaj sırasında gazetecilere genç bir kadının fotoğrafını göstererek zamanında aşık olduğu Fransız Jeannine’in hayatta olmadığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine araştırmaya koyulan Fransız gazeteciler, Amerikalı askerin gençlik aşkı Jeannine’e ulaşmayı başardı ve ikiliye 75 yıl sonra Fransa’da bir buluşma ayarladı.

Jeannine Pierson, Normandiya Çıkarması anma törenlerine katılmak için 75 yıl sonra Fransa’ya geri dönen ve kendisiyle buluşan Robbins için, “O askeri kamyona bindiğinde çok ağladım, çok üzüldüm. Savaş bittiğinde Amerika’ya dönmemeni diledim” dedi. (Kaynak: Euronews)