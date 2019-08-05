Ormanları kurtarmak için 700 kilometre geri geri yürüyecek

HABER MERKEZİ

Endonezya'da ormanların karşı karşıya olduğu tehdide dikkat çekmek isteyen 43 yaşındaki Medi Bastoni, 700 kilometre boyunca yürüyeceği bir yolculuğa çıktı.

Bastani, Doğu Java'dan başladığı yolculuğunu Cakarta'da tamamlamayı hedefliyor. Ancak Bastani, yolculuğu sırasında sıradışı bir yöntem izliyor.

43 yaşındaki Bastani yolculuğunu geri geri yürüyerek yapıyor.

Cakarta'ya vardığında Endonezya Devlet Balkanı Joko Widodo ile bir araya gelmek isteyen Bastoni, takım adaların karşı karşıya olduğu orman tahribatına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Bastoni, günde 20 ila 30 kilometre yürüyor, yürürken herhangi bir kaza yaşamamak için sırt çantasına dikiz aynasından oluşan bir düzenekten yardım alıyor.

Yolculuğu sırasında ona destek olanlar yollara dökülerek, sevgi gösterisinde bulunuyor. Bastoni'ye yemek ve yatacak yer teklif edenler oluyor.

Bastoni geri geri yürümeyi tercih etmesinin arkasında, Endonezyalıların geçmişini, topraklar için verilen mücadeleyi hatırlamasını istemesi yatıyor.

16 Ağustos'ta Cakarta'ya ulaşmayı hedefleyen Bastoni, "Elbette yoruluyorum ancak genç nesiller için savaş adına bunu yapmak istiyorum" dedi. (Kaynak: DW)