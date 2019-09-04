İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri!

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Viyana İngiliz Economist dergisinin yayımladığı 2019'da dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Derginin analiz ve araştırma birimi "Economist Intelligence Unit" tarafından hazırlanan The Global Liveability Index 2019 adlı rapor 140 şehri inceliyor.

Raporda altyapı, hava kalitesi, kültür, eğitim ve sağlık imkanları ile ekonomik ve siyasi istikrar kriterleri dikkate alınıyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar küresel ısınmanın etkilerinin de sıralamaya yansıdığını belirtiyor.

Avusturya'nın başkenti bu yılki değerlendirmede 100 puan üzerinden 99,1 alarak geçen yıl ele geçirdiği "en yaşanılabilir şehir" unvanını korudu.

Viyana böylece üst üste ikinci kez dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilmiş oldu.

Viyana'yı 98,4 puanla Melbourne, 98,1 puanla Sidney izliyor.

İlk 10'da Kanada ve Avustralya şehirlerinin ön plana çıktığı listede Japonya, Tokyo ve Osaka ile yer alıyor.

FRANSA’DA SARI YELEKLİLER ETKİSİ

Fransa'nın başkenti Paris ise Sarı Yelekliler eylemlerinin bir sonucu olarak, geçen yıla oranla 6 basamak gerileyerek 25’inci sıraya düştü.

Londra, suç oranları, terör tehdidi ve altyapı yetersizliği gibi gerekçelerle 48’inci sırada kalırken, New York 58’inci sıradan listeye girdi.

Listenin sonunda Lagos (Nijerya), Dhaka (Bangladeş), Trablus (Libya), Karaçi (Pakistan) ve Şam (Suriye) bulunuyor.