Ülkede 100 yaş üstü nüfus 71 bini aştı

HABER MERKEZİ
Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirildi.
Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre Sağlık Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.
Bakanlık, ülkede yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirdi.
Buna göre ülkede bu yıl 100 yaşını geçmiş nüfus 71 bin 200'ü aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı, bin 480 arttı.
Ülkede en yaşlı kadının 116, en yaşlı erkeğin ise 112 yaşında olduğu duyuruldu.
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